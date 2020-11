Agenzia di pompe funebri fa la “promozione Covid”, i cartelloni sparsi per la città (Di lunedì 23 novembre 2020) Una ‘trovata’ pubblicitaria delle più macabre. Non dovrebbe stupire, considerato che si tratta di un’Agenzia di pompe funebri. I cartelli sono appesi in diverse zone della città di Milano. Si tratta di una ‘promozione’. Sui cartelli si legge: “promozione Covid. Bara in omaggio, te la regaliamo noi!!!”. Sul cartellone vi è raffigurato un guantone da L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 23 novembre 2020) Una ‘trovata’ pubblicitaria delle più macabre. Non dovrebbe stupire, considerato che si tratta di un’di. I cartelli sono appesi in diverse zone delladi Milano. Si tratta di una ‘promozione’. Sui cartelli si legge:Covid. Bara in omaggio, te la regaliamo noi!!!”. Sul cartellone vi è raffigurato un guantone da L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

