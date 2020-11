5 milioni di italiani hanno difficoltà a mettere in tavola i pasti (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono 5 milioni gli italiani che hanno difficoltà a mettere in tavola un pasto, mentre sono 7 milioni e 600 mila quelli che hanno avuto un peggioramento del tenore di vita. “Il 60% degli italiani teme che la perdita del lavoro, o del reddito, sia un evento possibile che lo può riguardare nel prossimo anno”. Così è riportato nel Secondo Rapporto Censis-Tender capital sui Buoni Investimenti, “La sostenibilità al tempo del primato della salute“. Per quanto riguarda il gender gap, tra uomini e donne ci sono 20 punti di differenza nel tasso di occupazione e, in questo periodo, il tasso di occupazione delle donne è diminuito quasi del doppio rispetto a quello degli uomini. ll 54% delle donne che lavorano dice che in questi mesi ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono 5glicheinun pasto, mentre sono 7e 600 mila quelli cheavuto un peggioramento del tenore di vita. “Il 60% degliteme che la perdita del lavoro, o del reddito, sia un evento possibile che lo può riguardare nel prossimo anno”. Così è riportato nel Secondo Rapporto Censis-Tender capital sui Buoni Investimenti, “La sostenibilità al tempo del primato della salute“. Per quanto riguarda il gender gap, tra uomini e donne ci sono 20 punti di differenza nel tasso di occupazione e, in questo periodo, il tasso di occupazione delle donne è diminuito quasi del doppio rispetto a quello degli uomini. ll 54% delle donne che lavorano dice che in questi mesi ...

