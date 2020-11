5 idee brillanti per indossare i glitter di giorno (Di lunedì 23 novembre 2020) Brillare senza… accecare. Questo l’obiettivo primario quando si indossano i glitter di giorno. L’abito lurex, i pantaloni metallici, il top cangiante, la gonna di paillettes sono capi originali per movimentare il daily look, ma le cadute di stile sono dietro l’angolo. Meglio esercitarsi in vista delle Feste, in modo da arrivare preparate sotto l’albero: ecco senza esagerazioni. Insospettabilmente chic. 5 look da giorno con i glitter sfoglia la gallery Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 23 novembre 2020) Brillare senza… accecare. Questo l’obiettivo primario quando si indossano idi. L’abito lurex, i pantaloni metallici, il top cangiante, la gonna di paillettes sono capi originali per movimentare il daily look, ma le cadute di stile sono dietro l’angolo. Meglio esercitarsi in vista delle Feste, in modo da arrivare preparate sotto l’albero: ecco senza esagerazioni. Insospettabilmente chic. 5 look dacon isfoglia la gallery Leggi anche ...

Dal mondo di profumi e cosmetici i migliori regali per lui. Per stupire l'uomo scegliendo il meglio dallo shopping online.

Ormai siamo quasi nel periodo delle feste. Scopriamo insieme alcune idee per regali di Natale originali ed unici per chi ha già tutto ...

