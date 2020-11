Ziliani: sul gol di Ronaldo, Morata è in fuorigioco attivo. Marelli: no, non impalla il tiro (Di domenica 22 novembre 2020) Il primo gol di Ronaldo contro il Cagliari era da annullare? Parrebbe proprio di sì. Ziliani lo scrive chiaro e tondo su Twitter. Lo ha scritto sin dal primo momento. Guardando i video si vede #Morata in torsione per evitare di toccare il pallone calciato da CR7. Ma la cosa grave, oltre all’arbitro che non vede e al VAR che non lo richiama, sono le tv che non ne fanno mai cenno, nemmeno nel post partita, e i giornali che bellamente ignorano. https://t.co/FOPEmgEcSW — Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 22, 2020 Nella foto LEGEND: il famoso gol regolare di CR7 in #JuveCagliari non annullato perchè #Morata in fuorigioco non disturba la visuale di Cragno che peraltro è già in tuffo anche se a prima vista non si direbbe mentre arbitro e VAR invece lo vedono benissimo. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 novembre 2020) Il primo gol dicontro il Cagliari era da annullare? Parrebbe proprio di sì.lo scrive chiaro e tondo su Twitter. Lo ha scritto sin dal primo momento. Guardando i video si vede #in torsione per evitare di toccare il pallone calciato da CR7. Ma la cosa grave, oltre all’arbitro che non vede e al VAR che non lo richiama, sono le tv che non ne fanno mai cenno, nemmeno nel post partita, e i giornali che bellamente ignorano. https://t.co/FOPEmgEcSW — Paolo(@Z) November 22, 2020 Nella foto LEGEND: il famoso gol regolare di CR7 in #JuveCagliari non annullato perchè #innon disturba la visuale di Cragno che peraltro è già in tuffo anche se a prima vista non si direbbe mentre arbitro e VAR invece lo vedono benissimo. ...

napolista : #Ziliani: sul gol di #Ronaldo, #Morata è in fuorigioco attivo. #Marelli: no, non impalla il tiro Discussione sul pr… - Robherto72 : Ziliani si lamenta per il fuorigioco di Morata sul gol di Cristiano Ronaldo: moviola di Juve-Cagliari - Lallone2 : @MarcelloChirico Amici il nostro CORNUTONE colpisce ancora..?? (Ziliani si lamenta per il fuorigioco di Morata sul… - Lallone2 : @juventusfc Amici il nostro CORNUTONE colpisce ancora..?? (Ziliani si lamenta per il fuorigioco di Morata sul gol d… - Lallone2 : Amici il nostro CORNUTONE colpisce ancora..?? (Ziliani si lamenta per il fuorigioco di Morata sul gol di Cristiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Ziliani sul Ziliani: sul gol di Ronaldo, Morata è in fuorigioco attivo. Marelli: no, non impalla il tiro ilnapolista Ziliani sottolinea errore arbitro pro-Juve, social scatenati

Scrive Ziliani: “A Dazn erano pigri. C’è Morata in fuorigioco che impalla Cragno sull’1-0 e non lo notano, o se lo notano non lo dicono. Poi al Cagliari annullano il gol del 2-1, e nessuno che tiri un ...

FOTO - Juve-Cagliari, ecco il gol annullato ai sardi. Ziliani: "Nessuno che tiri una riga"

Il giornalista del Fatto Quotidiano ha mostrato il fermo-immagine della rete annullata alla squadra di Eusebio Di Francesco.

Scrive Ziliani: “A Dazn erano pigri. C’è Morata in fuorigioco che impalla Cragno sull’1-0 e non lo notano, o se lo notano non lo dicono. Poi al Cagliari annullano il gol del 2-1, e nessuno che tiri un ...Il giornalista del Fatto Quotidiano ha mostrato il fermo-immagine della rete annullata alla squadra di Eusebio Di Francesco.