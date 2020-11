Vasco Rossi rivela: “Io, un sopravvissuto, adesso muoio per il lockdown” (Di domenica 22 novembre 2020) Vasco Rossi si sfoga su Vanity Fair: la vita tormentata, la droga e gli eccessi che hanno fatto di lui un sopravvissuto sono ormai un lontano ricordo. “adesso muoio per il lockdown”. Ecco cosa ha dichiarato il cantante È nell’ultimo numero uscito questo novembre di Vanity Fair che Vasco Rossi si racconta a cuore aperto, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 22 novembre 2020)si sfoga su Vanity Fair: la vita tormentata, la droga e gli eccessi che hanno fatto di lui unsono ormai un lontano ricordo. “per il. Ecco cosa ha dichiarato il cantante È nell’ultimo numero uscito questo novembre di Vanity Fair chesi racconta a cuore aperto, L'articolo proviene da Leggilo.org.

