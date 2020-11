Un amore splendido | melodrammone per signore che piace anche ai mariti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 novembre 2020) UNTv2000 ore 21.05 Con Cary Grant, Deborah Kerr e Richard Denning. Regia di Leo Mc Carey. Produzione USA 1957. Durata: 1 ora e 54 minuti LA TRAMA. Si conoscono nel transatlantico che li porta a New York. Lui è un playboy in procinto di sposare una miliardaria americana. Lei una cantante pure impegnata sentimentalmente Quando arrivano in America è già. Si lasciano provvisoriamente dandosi appuntamento tra un anno preciso in cima all'Empire State Building, quando entrambi avranno sistemato le loro cose. Lui ci va (ha smesso colle avventure sentimentali, è diventato un pittore affermato). Lei sta per raggiungerlo, ma traversa la strada con troppa euforia e un' auto la mette sotto.PERCHE' VEDERLO. Perché è chiaramente un melodramma per(secondo alcuni "il" ...