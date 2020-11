Napoli, Gattuso: «Sono io il responsabile. Il Milan non è la squadra più forte» (Di lunedì 23 novembre 2020) Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Milan Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Milan. PRESTAZIONE – «Ci può stare l’errore individuale, ma abbiamo fatto una buona partita facendoci male da soli. C’è un dato di fatto: il responsabile Sono io e quando arriva la partita importante, succede sempre qualcosa. Dobbiamo alzare la nostra asticella. Probabilmente è colpa mia, non è un caso se commettiamo ingenuità. Ognuno si assuma la responsabilità di giocare più seriamente e stare sul pezzo. Questo è il problema». SCONTRO IBRAHIMOVIC KOULIBALY – «Sembra una gomitata da Mike Tayson. Al VAR hanno ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Gennaro, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro ilGennaro, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il. PRESTAZIONE – «Ci può stare l’errore individuale, ma abbiamo fatto una buona partita facendoci male da soli. C’è un dato di fatto: ilio e quando arriva la partita importante, succede sempre qualcosa. Dobbiamo alzare la nostra asticella. Probabilmente è colpa mia, non è un caso se commettiamo ingenuità. Ognuno si assuma la responsabilità di giocare più seriamente e stare sul pezzo. Questo è il problema». SCONTRO IBRAHIMOVIC KOULIBALY – «Sembra una gomitata da Mike Tayson. Al VAR hanno ...

