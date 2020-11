Moto3, classifica piloti finale aggiornata dopo GP Portogallo 2020: Arenas campione (Di domenica 22 novembre 2020) Albert Arenas vince il Mondiale di Moto3: ecco di seguito la classifica piloti finale aggiornata dopo il Gran Premio del Portogallo 2020. Al termine della gara di Portimao, Raul Fernandez si prende la vittoria e il connazionale conquista il titolo iridato. Peccato per Tony Arbolino, che nonostante la grande rimonta non riesce a scalzare Arenas dalla vetta della classifica, anche se lo spagnolo ha rischiato tantissimo. Di seguito la classifica finale. L’ORDINE DI ARRIVO LA classifica finale IN AGGIORNAMENTO Arenas 170 Ogura 162 Arbolino 159 Masia 140 Vietti 137 Fernandez 134 McPhee 124 Binder 112 Suzuki 83 Rodrigo ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Albertvince il Mondiale di: ecco di seguito lail Gran Premio del. Al termine della gara di Portimao, Raul Fernandez si prende la vittoria e il connazionale conquista il titolo iridato. Peccato per Tony Arbolino, che nonostante la grande rimonta non riesce a scalzaredalla vetta della, anche se lo spagnolo ha rischiato tantissimo. Di seguito la. L’ORDINE DI ARRIVO LAIN AGGIORNAMENTO170 Ogura 162 Arbolino 159 Masia 140 Vietti 137 Fernandez 134 McPhee 124 Binder 112 Suzuki 83 Rodrigo ...

Raul Fernandez trionfa nel Gran Premio di Portogallo di Moto3 e chiude bene un Mondiale in cui, soprattutto nella seconda parte, ha dimostrato di essere tra i più in forma. Il pilota spagnolo precede ...

