Maria Teresa Ruta, tutta la verità sull'addio al marito Amedeo Goria (Di domenica 22 novembre 2020) Maria Teresa Ruta è stata ospite del programma televisivo 'Domenica Live' di Barbara D'Urso durante il quale ha parlato della rottura con l'ex marito Amedeo Goria Maria Teresa Ruta ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello Vip insieme a sua figlia Guenda. Oggi la ex showgirl è stata ospite a Domenica Live in onda oggi L'articolo proviene da YesLife.it.

