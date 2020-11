LEVI 22 novembre 2020 – Start list slalom femminile (Di domenica 22 novembre 2020) Dopo il trionfo di Petra Vlhova sulla rientrante Mikaela Shiffrin a LEVI, oggi 22 novembre 2020 si bissa con un altro slalom. In quale ordine partono le atlete a LEVI 22 novembre 2020? La Start list del secondo slalom di LEVI vede proprio Petra Vlhova con il pettorale numero 1 mentre Mikaela Shiffrin partità con il 4. La prima delle atlete italiane è Irene Curtoni con il 9. Martina Peterlina, con la sua eccellente seconda manche di ieri, partirà con il pettorale 25 seguita da Marta Rossetti con il 27. Fuori dalle prime 30 Federica Brigone con il 31 e Marta Bassino con il 32. Lara della Mea che partirà con il pettorale numero 39 e ultima delle italiane sarà Serena Viviani con il 58. ALP – ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 22 novembre 2020) Dopo il trionfo di Petra Vlhova sulla rientrante Mikaela Shiffrin a, oggi 22si bissa con un altro. In quale ordine partono le atlete a22? Ladel secondodivede proprio Petra Vlhova con il pettorale numero 1 mentre Mikaela Shiffrin partità con il 4. La prima delle atlete italiane è Irene Curtoni con il 9. Martina Peterlina, con la sua eccellente seconda manche di ieri, partirà con il pettorale 25 seguita da Marta Rossetti con il 27. Fuori dalle prime 30 Federica Brigone con il 31 e Marta Bassino con il 32. Lara della Mea che partirà con il pettorale numero 39 e ultima delle italiane sarà Serena Viviani con il 58. ALP – ...

