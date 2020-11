La Juve riparte col successo sul Cagliari per 2-0, doppietta di Ronaldo (Di domenica 22 novembre 2020) Il campionato della Juventus dopo la pausa per le nazionali riparte col successo sul Cagliari per 2-0. I bianconeri trovano nell'estro di Cristiano Ronaldo ancora una volta l'arma in più: è la doppietta in quattro minuti del fuoriclasse portoghese a decidere il match contro la squadra di Di Francesco. I bianconeri, in attesa delle sfide della domenica, salgono momentaneamente al secondo posto, ad un punto dalla capolista Milan (che gioca alle ore 20.45 al San Paolo contro il Napoli) e con una lunghezza di vantaggio sul Sassuolo (impegnato alle 15 a Verona con l'Hellas). Pirlo schiera Buffon in porta al posto di Szczesny e Bernardeschi preferito a Frabotta a sinistra. Torna De Ligt.Tra i sardi Di Francesco con Simeone e Joao Pedro in attacco, anche se deve rinunciare a Godin (Covid) e ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 22 novembre 2020) Il campionato dellantus dopo la pausa per le nazionalicolsulper 2-0. I bianconeri trovano nell'estro di Cristianoancora una volta l'arma in più: è lain quattro minuti del fuoriclasse portoghese a decidere il match contro la squadra di Di Francesco. I bianconeri, in attesa delle sfide della domenica, salgono momentaneamente al secondo posto, ad un punto dalla capolista Milan (che gioca alle ore 20.45 al San Paolo contro il Napoli) e con una lunghezza di vantaggio sul Sassuolo (impegnato alle 15 a Verona con l'Hellas). Pirlo schiera Buffon in porta al posto di Szczesny e Bernardeschi preferito a Frabotta a sinistra. Torna De Ligt.Tra i sardi Di Francesco con Simeone e Joao Pedro in attacco, anche se deve rinunciare a Godin (Covid) e ...

