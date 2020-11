Kompatscher | senza screening rischio 95 000 casi

(Di domenica 22 novembre 2020) BOLZANO, 22 NOV - "Con lodi massa sono stati individuati oltre 3.000 asintomatici che ora si trovano in quarantena, altrimenti sarebbero rimasti nascosti. Se non li avessimo individuati, ...

Il presidente della provincia Arno Kompatscher ha commentato in conferenza stampa i risultati, non ancora definitivi, dei tre giorni di screening di massa ...BOLZANO, 22 NOV - "Con lo screening di massa sono stati individuati oltre 3.000 asintomatici che ora si trovano in quarantena, altrimenti sarebbero rimasti nascosti. Se non li avessimo individuati, av ...