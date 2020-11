Grande Fratello Vip, Dayanne Mello contro Enock Barhuaw: “Sei finito” (Di domenica 22 novembre 2020) Al “Grande Fratello Vip”, è scontro tra Dayane Mello ed Enock Barhuaw. Lo scorso venerdì, durante la consueta puntata serale del “Grande Fratello Vip”, Dayane Mello è nuovamente finita in nomination. La modella brasiliana, che è stata protagonista di diversi scontri con gli altri coinquilini della Casa più spiata d’Italia, non ha accettato di buon L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 22 novembre 2020) Al “Vip”, è stra Dayaneed. Lo scorso venerdì, durante la consueta puntata serale del “Vip”, Dayaneè nuovamente finita in nomination. La modella brasiliana, che è stata protagonista di diversi scontri con gli altri coinquilini della Casa più spiata d’Italia, non ha accettato di buon L'articolo NewNotizie.it.

trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - MilkoSichinolfi : RT @MilkoSichinolfi: @Noiconsalvini Aspetto il giorno in cui andrà al Grande Fratello. Ma come concorrente.... - alrenisreal : RT @ROSMELLOx: L’UNICA COPPIA DI QUESTO GRANDE FRATELLO I DONT CARE #gfvip -