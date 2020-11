Gattuso: “Ibra? Gomitata alla Tyson, ma non dobbiamo attaccarci a questo” (Di lunedì 23 novembre 2020) Durante l’intervento a Sky, hanno chiesto a Gattuso di giudicare la Gomitata di Ibra a Koulibaly con il Milan in vantaggio per 1-0. Ringhio l’ha spiegata così: “In tv sembra una Gomitata alla Tyson, ma non dobbiamo attaccarci a quest’episodio, pensiamo piuttosto a quanto dobbiamo fare per migliorare”. Foto: Twitter ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) Durante l’intervento a Sky, hanno chiesto adi giudicare ladi Ibra a Koulibaly con il Milan in vantaggio per 1-0. Ringhio l’ha spiegata così: “In tv sembra una, ma nona quest’episodio, pensiamo piuttosto a quantofare per migliorare”. Foto: Twitter ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Gintoni37446759 : @sscnapoli Ci manca in tutte le partite importanti, quindi è un grosso problema. Si può sopperire solo col gioco st… - SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: Ibra non espulso prima del 2-0, Gattuso non ci sta: 'Gomitata alla Mike Tyson!' - zazoomblog : Gattuso: Mentalità sbagliata del Napoli. Ibra? Colpo da Tyson a Koulibaly - #Gattuso: #Mentalità #sbagliata - scherlockrosson : RT @FMCROfficial: Gattuso quando era al Milan non parlava mai degli arbitraggi nemmeno quando ce le rubavano sfacciatamente. Stasera parla… - Antoniocoimbr19 : @napolista @maxgallico Caro @maxgallico, non vedi l'ora di parlare male di Gattuso solo perché ha messo a figura di… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso “Ibra SNAI – Serie A: Napoli-Milan, tradizione «X»Dieci anni dopo ancora Ibra: gol a 2,50 Fortune Italia