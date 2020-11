Foggia, polizia sventa il furto di un'auto: ora è caccia al ladro (Di domenica 22 novembre 2020) Foggia - La polizia Locale sventa un furto di un'auto a Foggia: l'episodio si è verificato in via Isonzo. Un uomo, di cui è stata fornita una sommaria descrizione, stasera intorno alle ore 18.30, ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 22 novembre 2020)- LaLocaleundi un': l'episodio si è verificato in via Isonzo. Un uomo, di cui è stata fornita una sommaria descrizione, stasera intorno alle ore 18.30, ha ...

LaGazzettaWeb : Foggia, polizia sventa il furto di un'auto: ora è caccia al ladro - elenaricci1491 : Arrestati dalla Polizia due ladri di rame #Foggia - princigallomich : FOGGIA – La Polizia Stradale soccorre novantenne fermo in autostrada in stato confusionale - RednewsGargano : Foggia: Polizia Stradale soccorre novantenne fermo in autostrada in stato confusionale - ilmetropolitan : #Foggia: Polizia Stradale soccorre #novantenne fermo in #autostrada in #statoconfusionale - -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia polizia Foggia, polizia sventa il furto di un'auto: ora è caccia al ladro La Gazzetta del Mezzogiorno Foggia, polizia sventa il furto di un'auto: ora è caccia al ladro

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della polizia locale che, dopo gli accertamenti di rito, ha affidato il veicolo al legittimo proprietario ...

Foggia, 34enne arrestato per associazione mafiosa e il giorno dopo per estorsione

Un 34enne di Foggia viene prima arrestato per associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione Decimabis. Poi, il giorno dopo, riceve una nuova ordinanza di misura cautelare, stavolta per estorsione.

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della polizia locale che, dopo gli accertamenti di rito, ha affidato il veicolo al legittimo proprietario ...Un 34enne di Foggia viene prima arrestato per associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione Decimabis. Poi, il giorno dopo, riceve una nuova ordinanza di misura cautelare, stavolta per estorsione.