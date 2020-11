Egitto, Zaki resta in carcere: per al-Sisi l'Italia è un punching ball (Di domenica 22 novembre 2020) Alla faccia della collaborazione e dei buoni rapporti. Per il presidente-faraone d'Egitto, l'Italia e il suo Governo funzionano da punching ball. Un cazzotto dopo l'altro. Inferti con metodicità, con ... Leggi su globalist (Di domenica 22 novembre 2020) Alla faccia della collaborazione e dei buoni rapporti. Per il presidente-faraone d', l'e il suo Governo funzionano da. Un cazzotto dopo l'altro. Inferti con metodicità, con ...

