De Paul rilancia l’Udinese. Genoa in crisi nera: è in zona retrocessione (Di domenica 22 novembre 2020) Nel momento del bisogno l'Udinese ritrova Rodrigo De Paul. Il fantasista argentino si conferma una volta di più trascinatore della formazione friulana. Sua la rete che regala i tre punti ai bianconeri allontanandoli dalla zona retrocessione e inguaiando un Genoa che non sa più vincere. Il Grifone non ottiene i tre punti dalla prima giornata e ora si trova in terzultima posizione.LA GARAIl primo tempo è equilibrato. Regna la paura di scoprirsi e di concedere il fianco all'avversario. Così diventa determinante azzeccare la giocata. E' quello che capita all'Udinese al 35': Pereyra serve De Paul che insacca con una pregevole conclusione sul palo più lontano. Nella ripresa il Genoa prova a rendersi pericoloso con Pandev, ma l'occasione più nitida capita ancora a De Paul che ... Leggi su itasportpress (Di domenica 22 novembre 2020) Nel momento del bisogno l'Udinese ritrova Rodrigo De. Il fantasista argentino si conferma una volta di più trascinatore della formazione friulana. Sua la rete che regala i tre punti ai bianconeri allontanandoli dallae inguaiando unche non sa più vincere. Il Grifone non ottiene i tre punti dalla prima giornata e ora si trova in terzultima posizione.LA GARAIl primo tempo è equilibrato. Regna la paura di scoprirsi e di concedere il fianco all'avversario. Così diventa determinante azzeccare la giocata. E' quello che capita all'Udinese al 35': Pereyra serve Deche insacca con una pregevole conclusione sul palo più lontano. Nella ripresa ilprova a rendersi pericoloso con Pandev, ma l'occasione più nitida capita ancora a Deche ...

ItaSportPress : De Paul rilancia l'Udinese. Genoa in crisi nera: è in zona retrocessione - - iconanews : Serie A, De Paul rilancia l'Udinese: Genoa KO e penultimo in classifica - internewsit : De Paul rilancia l'Udinese: #Genoa KO e penultimo in Serie A - -

Ultime Notizie dalla rete : Paul rilancia De Paul rilancia l’Udinese. Genoa in crisi nera: è in zona retrocessione ItaSportPress Proprietà Milan: Elliott rompe il silenzio

Milano, 18 novembre 2020 - Presa di posizione netta del fondo Elliott dopo le indiscrezioni portate avanti dal programma Report sulla reale proprietà del Milan. La popolare trasmissione di Rai3, infat ...

Milan, Elliott fa chiarezza: "Deteniamo il 96% del club"

Dopo le anticipazioni della trasmissione Report, la società di proprietà di Paul Singer rompe il silenzio: "Siamo pienamente impegnati ...

Milano, 18 novembre 2020 - Presa di posizione netta del fondo Elliott dopo le indiscrezioni portate avanti dal programma Report sulla reale proprietà del Milan. La popolare trasmissione di Rai3, infat ...Dopo le anticipazioni della trasmissione Report, la società di proprietà di Paul Singer rompe il silenzio: "Siamo pienamente impegnati ...