Covid, in 24 ore 43 ricoveri in terapia intensiva e 216 ordinari. DATI (Di domenica 22 novembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute, aumentano i nuovi ricoveri per coronavirus rispetto al 21 novembre (+10 in intensiva e +106 negli altri reparti), ma nel complesso la tendenza conferma un rallentamento dell'epidemia. I casi sono 28.337 in 24 ore, con 188.747 tamponi effettuati e una percentuali di positivi al 15% Leggi su tg24.sky (Di domenica 22 novembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute, aumentano i nuoviper coronavirus rispetto al 21 novembre (+10 ine +106 negli altri reparti), ma nel complesso la tendenza conferma un rallentamento dell'epidemia. I casi sono 28.337 in 24 ore, con 188.747 tamponi effettuati e una percentuali di positivi al 15%

lucianonobili : L’Atac della #Raggi batte ogni record di disastri. In 48 ore altri due #autobus in fiamme. Oggi a Via Aurelia il fu… - fattoquotidiano : Covid, donna di 41 anni muore in ospedale a Barletta: “Aveva atteso 11 ore per il ricovero”. L’Asl: “Abbiamo fatto… - SkyTG24 : Covid Roma, 1.574 nuovi casi in 24 ore. DIRETTA - LuigiAssecasa : RT @Cassio39592131: Oltre 6000 casi in meno di infetti da COVID rispetto a ieri! Il governo lavora per gli italiani la lega e fdi e il cdx… - ilblogdiAndy : RT @SkyTG24: Covid, in 24 ore 43 ricoveri in terapia intensiva e 216 ordinari. DATI -