Covid: 28.337 nuovi casi e 562 vittime in 24 ore (Di domenica 22 novembre 2020) Sono 28.337 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24ore, oltre 6mila meno di ieri, che portano il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 1.408.868. In calo anche l'incremento delle vittime, 562 in un giorno mentre ieri erano state 692, per un totale di 49.823. Covid: oltre 805mila attualmente positivi, 553mila guariti Sono oltre 800mila gli italiani attualmente L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

