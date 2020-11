Ballando con le stelle, caos dietro le quinte tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: il gesto di disprezzo per la medaglia (Di domenica 22 novembre 2020) L’avventura di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le stelle non è stata facile, ma è stata tra le più seguite e appassionanti. E forse l’affetto del pubblico, nonostante i vari ostacoli e gli infortuni, li aveva convinti che sarebbero riusciti a trionfare o almeno a salire sul podio. E invece ieri sera durante la finale del dance show condotto da Milly Carlucci sono arrivati al quarto posto, a pari merito con Costantino Della Gherardesca e Daniele Scardina. Per loro nessuna coppa, ma una medaglia. LA DELUSIONE E IL gesto. Sul volto di entrambi la delusione era evidente. Quando si sono avvicinati per prendere le medaglie la conduttrice si è lasciata sfuggire anche la frase «Il nostro percorso non è stato capito fino in fondo», ma quello ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 22 novembre 2020) L’avventura dicon lenon è stata facile, ma è stata tra le più seguite e appassionanti. E forse l’affetto del pubblico, nonostante i vari ostacoli e gli infortuni, li aveva convinti che sarebbero riusciti a trionfare o almeno a salire sul podio. E invece ieri sera durante la finale del dance show condotto da Milly Carlucci sono arrivati al quarto posto, a pari merito con Costantino Della Gherardesca e Daniele Scardina. Per loro nessuna coppa, ma una. LA DELUSIONE E IL. Sul volto di entrambi la delusione era evidente. Quando si sono avvicinati per prendere le medaglie la conduttrice si è lasciata sfuggire anche la frase «Il nostro percorso non è stato capito fino in fondo», ma quello ...

