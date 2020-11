Anzaldi | “Censura Rai a Morra concordata con i vertici M5s? Si faccia chiarezza”

Leggi su dire

(Di domenica 22 novembre 2020) ROMA – “La situazione della Rai è ormai totalmente fuori controllo, lo conferma il vulnus senza precedenti nella storia del servizio pubblico causato dalla censura ad un’alta autorità istituzionale come il presidente della commissione bicamerale Antimafia. Alla luce delle dichiarazioni dei consiglieri Laganà e Borioni, che dicono di essere completamente all’oscuro di come si sono svolti i fatti, invito i membri del Consiglio di amministrazione a chiedere con urgenza un incontro con l’azionista di riferimento (il ministero dell’Economia), il presidente della commissione di Vigilanza e i presidenti di Camera e Senato. Rischiamo non soltanto il default economico, come ha detto Gualtieri in commissione, ma anche quello editoriale e informativo”. Lo scrive su facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai. Venerdì sera il presidente della Commissione parlamentare antimafia avrebbe dovuto prendere parte al programma ‘Titolo Quinto’, su Rai 3 ma la partecipazione è stata annullata a seguito delle sue dichiarazioni su Jole Santelli e la Calabria definita una regione irrecuperabile.