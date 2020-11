Vitamina D, tutti i modi per fare il pieno anche in inverno (Di sabato 21 novembre 2020) La vitamina D è una sostanza di fondamentale importanza per il corretto funzionamento dell’organismo e una carenza può portare a diverse problematiche, come dolori, affaticamento muscolare e disturbi dell’umore. Leggi su vanityfair (Di sabato 21 novembre 2020) La vitamina D è una sostanza di fondamentale importanza per il corretto funzionamento dell’organismo e una carenza può portare a diverse problematiche, come dolori, affaticamento muscolare e disturbi dell’umore.

La Vitamina D ci salverà dal Covid? ilGiornale.it Le persone stanno abusando di gas esilarante

L'abuso del gas esilarante, riscontrato dai medici e riportato da alcuni ricercatori olandesi al Congresso virtuale dell'Accademia Europea di Neurologia, provoca una serie di effetti collaterali gravi ...

Cambio di stagione e lockdown: come prevenire il Winter Blues

Disturbo che colpisce quattro volte di più le donne. Porta umore instabile, sonnolenza, difficoltà a concentrarsi. Fondamentali alimenti ricchi di triptofano, vitamina B1, acido folico e zinco ...

