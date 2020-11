Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 novembre 2020)DEL 21 NOVEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A24-TERAMO SEGNALATO VENTO FORTE TRA IL RACCORDO ANULARE E ASSERGI; VENTO FORTE ANCHE SULLA A1 DIRAMAZIONENORD, TRA IL BIVIO PER LA A1 MILANO NAPOLI E LO STESSO RACCORDO, UN INVITO ALL’ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI PERCORRE I TRATTI INTERESSATI; CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PROSEGUENDO SULLA CASILINA TRAFFICO INTENSO ANCHE NEI PRESSI DI SAN CESAREO, CON INCOLONNAMENTI ANCHE QUI NEI DUE SENSI; STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E LA STORTA; IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI ...