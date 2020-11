Un altro medico morto per non lasciare soli i pazienti nonostante la pandemia (Di sabato 21 novembre 2020) Il covid si porta via il diabetologo Luigi Pappalardo di Torre del Greco che aveva continuato a svolgere il suo lavoro nonostante i rischi Il Covid si porta via un altro medico, è il diabetologo Luigi Pappalardo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 21 novembre 2020) Il covid si porta via il diabetologo Luigi Pappalardo di Torre del Greco che aveva continuato a svolgere il suo lavoroi rischi Il Covid si porta via un, è il diabetologo Luigi Pappalardo su Notizie.it.

Notiziedi_it : Covid-19, un altro medico ucciso: aveva 62 anni - FratellidItalia : RT @fdiviterbo: Serve davvero il saturimetro? Cosa è la USCOVID? A cosa serve l’App immuni? Il medico di famiglia può fare i tamponi? Di qu… - Teomondus : @Federico_Tonin @Liccardina @MoriMrc No dal punto di vista medico come ti avevo dtto il/la covid è una piccola sars… - fdiviterbo : Serve davvero il saturimetro? Cosa è la USCOVID? A cosa serve l’App immuni? Il medico di famiglia può fare i tampon… - LaTataBlu : @MorrisDantonio2 Sì per l'esenzione funziona così, ma per il cambio medico dei minori è assurdo: che facciamo, papà… -