Traffico Roma del 21-11-2020 ore 19 | 30

(Di sabato 21 novembre 2020) Luceverdementre avanti dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non moltoregistrato in queste ore nessuna segnalazione su raccordo anulare consolari e altre autostrada proseguono i lavori sulla Salaria lavori che comportano La deviazione per ilnelle due direzioni di marcia Sul cavalcavia della motorizzazione civile possibili code una polizia locale Ci segnano un incidente in via dell’Arco di Travertino all’altezza della Tuscolana Ci sono rallentamenti trasporto pubblico sulla linea della metropolitana chiusa per motivi di ordine pubblico la stazione spagna per i dettagli di questa notizia potete consultare il sitopunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità