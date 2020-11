Toscana rossa, le regole /4. Agricoltura: ok agli spostamenti verso i parenti a cui serve una mano - Le risposte ai lettori (Di sabato 21 novembre 2020) E' sempre consentito assistere un congiunto non autosufficiente ma anche aiutarlo nei campi fino al sesto grado di parentela.. In fondo a questo articolo altri servizi con decine di risposte suddivise per temi Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 21 novembre 2020) E' sempre consentito assistere un congiunto non autosufficiente ma anche aiutarlo nei campi fino al sesto grado di parentela.. In fondo a questo articolo altri servizi con decine disuddivise per temi

Agenzia_Ansa : #Campania e #Toscana diventano 'rosse', il ministro @robersperanza firmerà in serata l'ordinanza che andrà in vig… - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Regione per regione, il governo ha creato il caos. Protesta forte e motivata del Friuli… - TgLa7 : ++ Cabina regia #Iss, #Campania #Toscana verso zona rossa ++ #EmiliaRomagna, #Friuli e #Marche arancione - _heyfahkah : Toscana zona rossa PIÙ IMMERITATA della storia - fseviareggio : RT @iltirreno: ??Nelle zone rosse come la nostra regione in alcuni casi è autorizzato lo sconfinamento in deroga ai divieti. Le nostre rispo… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana rossa Toscana rossa, le regole /4. Agricoltura: ok agli spostamenti verso i parenti a cui serve una mano - Le risposte ai lettori Il Tirreno Mercati e zona rossa Restano aperti solo gli stand alimentari

I mercati, fatta eccezione per gli alimentari, sono e restano chiusi. Lo ricorda l’amministrazione cerretese alla luce delle attuali disposizioni che includono la Toscana tra le regioni in zona rossa.

In Toscana la zona rossa non ferma le auto: lo certifica Google

Tutti in casa? Non proprio. Dal 3 novembre la Toscana ha subito un progressivo numero di restrizioni, fino al blocco massiccio con la zona rossa. Gli spostamenti delle persone sono certamente diminuit ...

I mercati, fatta eccezione per gli alimentari, sono e restano chiusi. Lo ricorda l’amministrazione cerretese alla luce delle attuali disposizioni che includono la Toscana tra le regioni in zona rossa.Tutti in casa? Non proprio. Dal 3 novembre la Toscana ha subito un progressivo numero di restrizioni, fino al blocco massiccio con la zona rossa. Gli spostamenti delle persone sono certamente diminuit ...