Serena Maffia, 'La sua ragazza' (Di sabato 21 novembre 2020) Serena Maffia Già collaboratrice per Medusa Film, Rai e Gazzetta dello Sport, è autrice di una ... Turati, 6 MILANO - ufficio stampa@leoneeditore.it Ufficio stampa: segreteria@nuovenotiziepress . Leggi su sardegnareporter (Di sabato 21 novembre 2020)Già collaboratrice per Medusa Film, Rai e Gazzetta dello Sport, è autrice di una ... Turati, 6 MILANO - ufficio stampa@leoneeditore.it Ufficio stampa: segreteria@nuovenotiziepress .

DietrolaNotizia : “La sua ragazza”, nuovo libro di Serena Maffia - informazionecs : 'La sua ragazza', il nuovo libro di Serena Maffia - AGR_web : 'La sua ragazza', il nuovo romando di Serena Maffia Nell'eros la chiave. Un romanzo umoristico, a tratti riflessivo… - SerenaMaffia : Serena Maffia La sua ragazza adnkronos - AppiaPolis : New post ('LA SUA RAGAZZA' E' IL NUOVO ROMANZO DI SERENA MAFFIA) has been published on AppiaPolis - News in Tempo R… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Maffia Serena Maffia, "La sua ragazza" Sardegna Reporter “La sua ragazza”: storia di una ragazza lesbica nel nuovo libro di Serena Maffia

Nell’eros la chiave. Un romanzo umoristico, a tratti riflessivo e che raggiunge anche toni lirici, che parla d’amore in maniera schietta e moderna e che lascia gli occhi colmi di colore. Questo è “La ...

“La sua ragazza”, in libreria il nuovo romanzo di Serena Maffia

(BookRoad Milano – Leone Editore) Nell’eros la chiave. Un romanzo umoristico, a tratti riflessivo e che raggiunge anche toni lirici, che parla d’amore in maniera schietta e moderna e che lascia gli oc ...

Nell’eros la chiave. Un romanzo umoristico, a tratti riflessivo e che raggiunge anche toni lirici, che parla d’amore in maniera schietta e moderna e che lascia gli occhi colmi di colore. Questo è “La ...(BookRoad Milano – Leone Editore) Nell’eros la chiave. Un romanzo umoristico, a tratti riflessivo e che raggiunge anche toni lirici, che parla d’amore in maniera schietta e moderna e che lascia gli oc ...