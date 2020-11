Scuola di prossimità: al via un percorso formativo (Di sabato 21 novembre 2020) Scuola di prossimità, al via un percorso formativo per insegnanti e dirigenti scolastici della primaria e secondaria di I grado su idee e buone pratiche La piccola Scuola come comunità che educa, in cui il territorio viene interpretato sia come “laboratorio” sia come luogo di ricerca e di scoperta delle relazioni che legano il ‘mondo’… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 21 novembre 2020)di, al via unper insegnanti e dirigenti scolastici della primaria e secondaria di I grado su idee e buone pratiche La piccolacome comunità che educa, in cui il territorio viene interpretato sia come “laboratorio” sia come luogo di ricerca e di scoperta delle relazioni che legano il ‘mondo’… L'articolo Corriere Nazionale.

EcoLunigiana : #Italia - Cinquanta fra episodi di crolli, distacchi di intonaco, caduta di finestre, muri di recinzione ed alberi… - USR_Sicilia : Percorso formativo, “Curricolo, Relazioni e Spazi educativi. Idee e pratiche di scuola di prossimità”, dal 27 novem… - unibait : Scuola di prossimità, al via un percorso formativo su idee e buone pratiche - infoitinterno : Scuola di prossimità, al via un percorso formativo su idee e buone pratiche - Ciribini : @magnificosnello @AnnDePa @nmartinelli Attenzione, la scuola digitale è una scuola in presenza di carattere collabo… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola prossimità Ruolo sindaci, sinergia e prossimità servizi per benessere cittadini, il nuovo paradigma di Sandoz e Anci Yahoo Notizie