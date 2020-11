Roma. Lo prendono in giro perché è calvo, poi lo colpiscono violentemente: arrestati i 2 aggressori (Di sabato 21 novembre 2020) I Carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord hanno arrestato due cittadini Romani – un 39enne e un 44enne, entrambi esperti di discipline sportive da combattimento corpo a corpo e già noti alle forze dell’ordine – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, per lesioni aggravate. Gli arrestati sono stati identificati quali autori di una violenta aggressione nei confronti di un 54enne Romano, avvenuta all’esterno di un bar in viale Camillo Sabatini, la notte del 26.10.2019, al termine di accurate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma. L’aggressione e il racconto della vittima La vittima, all’epoca dei fatti, denunciò l’accaduto ai Carabinieri riferendo di essere arrivato al bar per acquistare le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 novembre 2020) I Carabinieri della StazioneTorrino Nord hanno arrestato due cittadinini – un 39enne e un 44enne, entrambi esperti di discipline sportive da combattimento corpo a corpo e già noti alle forze dell’ordine – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di, per lesioni aggravate. Glisono stati identificati quali autori di una violenta aggressione nei confronti di un 54enneno, avvenuta all’esterno di un bar in viale Camillo Sabatini, la notte del 26.10.2019, al termine di accurate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di. L’aggressione e il racconto della vittima La vittima, all’epoca dei fatti, denunciò l’accaduto ai Carabinieri riferendo di essere arrivato al bar per acquistare le ...

