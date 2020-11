Pirlo: “Grande prestazione. Ronaldo fa due gol a partita, siamo fortunati che sia della Juve” (Di domenica 22 novembre 2020) Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN ha commentato la vittoria contro il Cagliari. Queste le parole dell’allenatore dei bianconeri: “Possono cambiare gli interpreti, ma il nostro modo di giocare deve essere sempre lo stesso. Oggi era importante avere il dominio del gioco, ci siamo riusciti. Alla squadra serviva una gara così, per essere più consapevoli. Ci sono state ottime prestazioni, anche di chi rientrava dalle nazionali. Non basta solo il dna, bisogna metterlo in pratica. Stasera si sono anche divertiti, e con queste prestazioni i giocatori prendono anche sicurezza. Quando abbiamo il possesso, si corre di meno e si riesce a gestire la gara. Dybala è una seconda punta, appena starà meglio lo metteremo nella sua condizione. Oggi è entrato meglio, si è vista un po’ di gamba che è quella che gli è mancata in ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 22 novembre 2020) Andrea, tecnicoJuventus, ai microfoni di DAZN ha commentato la vittoria contro il Cagliari. Queste le parole dell’allenatore dei bianconeri: “Possono cambiare gli interpreti, ma il nostro modo di giocare deve essere sempre lo stesso. Oggi era importante avere il dominio del gioco, ciriusciti. Alla squadra serviva una gara così, per essere più consapevoli. Ci sono state ottime prestazioni, anche di chi rientrava dalle nazionali. Non basta solo il dna, bisogna metterlo in pratica. Stasera si sono anche divertiti, e con queste prestazioni i giocatori prendono anche sicurezza. Quando abbiamo il possesso, si corre di meno e si riesce a gestire la gara. Dybala è una seconda punta, appena starà meglio lo metteremo nella sua condizione. Oggi è entrato meglio, si è vista un po’ di gamba che è quella che gli è mancata in ...

forumJuventus : Arthur: 'Pirlo è un grande tecnico, mi sta aiutando molto, ho tanto da imparare da lui' ??? - Matteo28909293 : @juventusfc @Pirlo_official @JuventusTV grande Mister e grande Juve - BianconeriZonIt : Su #deLigt ero curioso anche io, ultimamente scalpitava per tornare in campo. Ha fatto una grande partita. È un cam… - BiasioGianluca : @chiellini @juventusfc @chiellini grazie di tutto , sei stato un grande e non bastano le parole per esprimerti la… - monylucky13 : @arthurhromelo Bravissimo!! Con Pirlo diventerai grande! -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo “Grande SNAI – Serie A: Pirlo, esordio in discesa Milan già lanciato, Napoli da «2» a Parma Fortune Italia