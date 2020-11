Orari partite Serie A oggi: guida tv Sky e DAZN, programma, streaming 21 novembre (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo la pausa riservata alle nazionali, la Serie A di calcio è pronta – da oggi – a tornare in campo, con il programma relativo all’ottava giornata del girone d’andata. Sarà un sabato rovente con tre anticipi in programma: Crotone-Lazio (h 15 su Sky Sport), che sarà il match che aprirà le danze, Spezia-Atalanta (h 18 sempre su Sky Sport) pronto a costituire l’elemento centrale di questo sabato 21 novembre, e Juventus-Cagliari (h 20.45 su DAZN), duello che caratterizzerà la serata. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi Vediamo quindi quali saranno le squadre più capaci di tornare a essere subito “sul pezzo” in un campionato quanto mai equilibrato e aperto a qualsiasi tipo di ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo la pausa riservata alle nazionali, laA di calcio è pronta – da– a tornare in campo, con ilrelativo all’ottava giornata del girone d’andata. Sarà un sabato rovente con tre anticipi in: Crotone-Lazio (h 15 su Sky Sport), che sarà il match che aprirà le danze, Spezia-Atalanta (h 18 sempre su Sky Sport) pronto a costituire l’elemento centrale di questo sabato 21, e Juventus-Cagliari (h 20.45 su), duello che caratterizzerà la serata. Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi Vediamo quindi quali saranno le squadre più capaci di tornare a essere subito “sul pezzo” in un campionato quanto mai equilibrato e aperto a qualsiasi tipo di ...

