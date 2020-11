Napoli, la rivolta dei commercianti: “A dicembre tutti aperti, anche contro i divieti” (Di sabato 21 novembre 2020) Annunciano battaglia i commercianti napoletani. Se non verrà disposta la riapertura delle attività commerciali da qui a inizio dicembre, i negozianti si dicono pronti ad alzare comunque le saracinesche, anche a costo di andare incontro a multe salatissime. Ad annunciarlo con un’intervista rilasciata a Il Mattino la presidente della Confcommercio Napoli Carla della Corte. Campania, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 21 novembre 2020) Annunciano battaglia inapoletani. Se non verrà disposta la riapertura delle attività commerciali da qui a inizio, i negozianti si dicono pronti ad alzare comunque le saracinesche,a costo di andare ina multe salatissime. Ad annunciarlo con un’intervista rilasciata a Il Mattino la presidente della ConfcommercioCarla della Corte. Campania, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

cleoprive : Napoli, rivolta contro il coprifuoco Covid: in centinaia in marcia nel centro: Centinaia di giovani stanno sfilando… - cleoprive : Napoli, rivolta contro il coprifuoco Covid: in centinaia in marcia nel centro - albertovella10 : @gmlegnino @RaiSport @realvarriale La sua è l'ennesima Fake news che sta circolando. Basti vedere le due partite pr… - albertovella10 : @Frances57052707 @AndreazaccaAZ38 @FabioCasalucci La sua è l'ennesima Fake news che sta circolando. Basti vedere le… - Alessio26120090 : RT @RobertoFioreFN: Mentre 2000 tunisini, usciti in gran parte dalle carceri, si apprestano a sbarcare in #Italia, l'Esercito si prepara ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rivolta La rivolta di Napoli non è rimasta isolata. Nel paese allo stremo, chi soffre non è un facinoroso Il Fatto Quotidiano Napoli, nessuna condivisione preventiva su ulteriore slittamento scuole

Dichiarazione dell’Ass. Palmieri. Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Segnaliamo che la richiesta rivolta dal Presidente di ANCI Campania, il Si ...

Nasce l’associazione Geppina Coppola: un premio per ricordare la ricercatrice di Striano

Un premio scientifico per onorare la memoria di Geppina Coppola, istituito con l’Inaf - Osservatorio Astronomico di Capodimonte, è l’iniziativa che l’Aps “Geppina ...

Dichiarazione dell’Ass. Palmieri. Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Segnaliamo che la richiesta rivolta dal Presidente di ANCI Campania, il Si ...Un premio scientifico per onorare la memoria di Geppina Coppola, istituito con l’Inaf - Osservatorio Astronomico di Capodimonte, è l’iniziativa che l’Aps “Geppina ...