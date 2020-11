Million Day estrazione oggi 21 novembre numeri vincenti

(Di sabato 21 novembre 2020) Al via l’Day, questa sera sabato 21, alle 19.00, scopriremo la cinquina fortunata che potrebbe rendere uno di voi un milionario. Resta connesso con noi per scoprire igiornalieri di. venerdì 2014 23 41 46 47 giovedì 197 8 44 48 55 mercoledì 183 L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #million day, gioca 4 euro e vince un milione. Caccia al vincitore: «È un cliente della ricevitoria» - CorriereUmbria : Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 2o novembre 2020 #MillionDay #lottomatica #fortuna… - ilmessaggeroit : #million day, gioca 4 euro e vince un milione. Caccia al vincitore: «È un cliente della ricevitoria» - zazoomblog : Million Day estrazione venerdì 20 novembre: i numeri vincenti - #Million #estrazione #venerdì - ilClandestinoTW : #MillionDay venerdì #20novembre 2020: i numeri vincenti di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Million Day

In questa temuta e ampiamente prevista seconda ondata dell’epidemia di COVID - 19, a fronte del progressivo incremento dei contagi, dei ricoveri e, purtroppo, dei decessi, assis ...Una giocata da 4 euro al Million day alla solita ricevitoria e poi la vincita che non ti aspetti: un milione di euro. Accade a Marotta, in provincia di Pesaro, e in città ...