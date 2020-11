Juventus, Bonucci e Chiellini assenti nel 3% delle partite dell’ultimo decennio (Di sabato 21 novembre 2020) La Juventus si prepara ad affrontare il Cagliari nella sfida di questa sera valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Scelte quasi obbligate per Andrea Pirlo per quanto riguarda il reparto arretrato, in quanto si trova nella condizione di dover rinunciare ai due capitani, ovvero Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Spazio quindi a Merih Demiral, Danilo ed al rientrante de Ligt che dovrebbe ritrovare un posto da titolare dopo circa 3 mesi dall’operazione alla spalla. Si tratta, con tutta probabilità di una prova tecnica in chiave futura, dato che non vi sarà traccia della famosa BBC che è divenuta un marchio di fabbrica della Juventus dell’ultimo decennio. Spazio quindi alla DDD che potrebbe aprire il varco verso una nuova era. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 21 novembre 2020) Lasi prepara ad affrontare il Cagliari nella sfida di questa sera valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Scelte quasi obbligate per Andrea Pirlo per quanto riguarda il reparto arretrato, in quanto si trova nella condizione di dover rinunciare ai due capitani, ovvero Leonardoe Giorgio. Spazio quindi a Merih Demiral, Danilo ed al rientrante de Ligt che dovrebbe ritrovare un posto da titolare dopo circa 3 mesi dall’operazione alla spalla. Si tratta, con tutta probabilità di una prova tecnica in chiave futura, dato che non vi sarà traccia della famosa BBC che è divenuta un marchio di fabbrica della. Spazio quindi alla DDD che potrebbe aprire il varco verso una nuova era. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

