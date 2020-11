Il filo rosso su Raidue, ospiti 21 novembre 2020 (Di sabato 21 novembre 2020) Paola Perego torna in tv con un nuovo programma: Il filo rosso, in onda da oggi, 21 novembre 2020, alle 14:00 su Raidue, approfondisce quei legami d’affetto che tengono unite le persone, al di là delle distanze, fisiche e temporali. Il programma è un viaggio nell’universo dei sentimenti di ognuno di noi e darà grande spazio alle emozioni: attraverso i legami familiari e affettivi, saranno affrontati argomenti e temi sociali di vario genere, questioni che riguardano tutti da vicino, tra momenti di riflessione, d’informazione, d’intrattenimento e di spettacolo. Il filo rosso, prima puntata Nella prima puntata conosceremo la storia di Daniel, un ragazzo che grazie al filo rosso che lo lega alla famiglia ha superato gli episodi di bullismo ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 21 novembre 2020) Paola Perego torna in tv con un nuovo programma: Il, in onda da oggi, 21, alle 14:00 su, approfondisce quei legami d’affetto che tengono unite le persone, al di là delle distanze, fisiche e temporali. Il programma è un viaggio nell’universo dei sentimenti di ognuno di noi e darà grande spazio alle emozioni: attraverso i legami familiari e affettivi, saranno affrontati argomenti e temi sociali di vario genere, questioni che riguardano tutti da vicino, tra momenti di riflessione, d’informazione, d’intrattenimento e di spettacolo. Il, prima puntata Nella prima puntata conosceremo la storia di Daniel, un ragazzo che grazie alche lo lega alla famiglia ha superato gli episodi di bullismo ...

Cosmicpolitan_ : RT @bubinoblog: PAOLA PEREGO A BUBINOBLOG: IL RITORNO IN TV CON 'IL FILO ROSSO', IL DESTINO DELLA TALPA E AI NEGAZIONISTI DICO CHE.... http… - rosesemplici : RT @cristinamucciol: Essicazione dell'incenso in Vietnam, i cui abitanti ne ritengono l' ardere una via di comunicazione con gli antenati.… - MontiFrancy82 : Al via su Rai 2 #Ilfilorosso il nuovo programma che vede il ritorno in Tv di @peregopaola - zazoomblog : Il Filo Rosso: il nuovo programma di Paola Perego oggi su Rai2 - #Rosso: #nuovo #programma #Paola - RoTroiano : RT @cristinamucciol: Essicazione dell'incenso in Vietnam, i cui abitanti ne ritengono l' ardere una via di comunicazione con gli antenati.… -

Ultime Notizie dalla rete : filo rosso Il filo rosso che unisce letteratura e follia Il Foglio Il filo rosso, prima puntata del programma di Paola Perego. Le anticipazioni: tra gli ospiti c'è Adriano Panatta

Torna in tv Paola Perego. Sabato 21 novembre alle 14 su Rai2 andrà in onda la prima puntata de Il filo rosso, un programma che nasce con ...

Adriano Panatta/ Dal flirt con Loredana Bertè al libro con Paolo Villaggio (Il filo rosso)

Adriano Panatta, ospite a "Il filo rosso", è stato il più grande tennista italiano di tutti i tempi, ma anche un eccellente tombeur de ...

Torna in tv Paola Perego. Sabato 21 novembre alle 14 su Rai2 andrà in onda la prima puntata de Il filo rosso, un programma che nasce con ...Adriano Panatta, ospite a "Il filo rosso", è stato il più grande tennista italiano di tutti i tempi, ma anche un eccellente tombeur de ...