I Santi di Sabato 21 Novembre 2020

(Di sabato 21 novembre 2020) IDEL GIORNO, 14da www.ebeati.it PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – MemoriaMemoria mariana di origine devozionale, si collega a una pia tradizione attestata dal protovangelo di Giacomo. La celebrazione liturgica, che risale al secolo VI in Oriente e al secolo XIV in Occidente, dà risalto alla prima donazione totale che Maria fece di sé, divenendo modello di ogni anima che si consacra al Signore. (Mess. Rom.)…www.ebeati.it/dettaglio/25200 San DIGAIN Re galleseV sec.www.ebeati.it/dettaglio/98564 VIRGO FIDELIS www.ebeati.it/dettaglio/97081CELSO E CLEMENTE Martiriwww.ebeati.it/dettaglio/78650 San GELASIO I PapaSec. V(Papa dal 01/03/492 al 21/496) Africano, presiedette nel 494 ...

TradizioniBarce : Novena in preparazione alla Solennità di Sant'Andrea Apostolo 2020 Chiesa Parrocchiale dei Santi Andrea e Vito Da… - GrazTo : RT @Roma: #FamiglieAlCentro, sabato 28 novembre incontro sul tema dell’affido. Le coop. Karibu e Santi Pietro e Paolo, su mandato del @Muni… - ArcheoGuide : La Basilica dei Santi Cosma e Damiano. Una chiesa del VI secolo nei Fori Imperiali. Sabato 28 Novembre, ore 15.30… - Roma : #FamiglieAlCentro, sabato 28 novembre incontro sul tema dell’affido. Le coop. Karibu e Santi Pietro e Paolo, su man… - AnnaRotty : sono tristissima :( dovrei avere allenamento dal lunedì al sabato PERÒ per sto cavolo di covid ce l'ho solo lunedì… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Sabato

TrevisoToday

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle osti ...Anteprima speciale per l’autobiografia «La partita della vita» insieme ai vecchi amici: Mancini, Totti, Ibrahimovic, Moratti ...