Haaland vince il Golden Boy 2020

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 21 novembre 2020) Erling Braut . Questa la decisione della stampa europea che ogni incorona il miglior giovane della stagione. A trionfare è stato l’attaccante del Borussia Dortmund, precedendo Joao Felix, vincitore dell’edizione della scorsa stagione. Un premio meritato per il norvegese che si è conquistato tutta Europa a suon di gol e prestazioni di alto livello.trionfa: futuro lontano da Dortmund? Solo un anno fa, il norvegese iniziava a farsi conoscere con la rete contro il Liverpool ad Anfield, in occasione dei gironi di Champions League con il Salisburgo. Nel mese di gennaio, il Borussia Dortmund ha anticipato la concorrenza acquistando il norvegese per 20 milioni di euro. Il classe 2000 si è adattato subito alla Bundesliga, diventando perno della manovra offensiva della squadra. Nel, il norvegese ha segnato 33 gol in 34 partite, ...