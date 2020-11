"Berlusconi e Conte? Il suo vero obiettivo". Altro che inciucio, adesso è tutto chiaro. Bomba: "Silvio deve cambiare i ministri" (Di sabato 21 novembre 2020) Il vero obiettivo di Silvio Berlusconi: "dialogare" con Giuseppe Conte per ridisegnare il governo. E far fuori qualche ministro. Secondo Augusto Minzolini, retroscenista del Giornale, così si spiega il progressivo avvicinamento di Forza Italia alla maggioranza. Un gioco per smascherare i giallorossi, che vorrebbero prendere i voti azzurri senza riconoscere al Cav piena legittimazione politica. La solita storia della sinistra, insomma. "L'unica cosa che non è possibile - spiega Minzolini -, è che gli azzurri, per un malriposto senso di responsabilità, accettino di appoggiare quelli che hanno sbagliato finora, come se la 'condivisione' sia un modo per mondare tutti i ministri delle responsabilità per i ritardi e le corbellerie che ha hanno caratterizzato finora l'azione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Ildi: "dialogare" con Giuseppeper ridisegnare il governo. E far fuori qualche ministro. Secondo Augusto Minzolini, retroscenista del Giornale, così si spiega il progressivo avvicinamento di Forza Italia alla maggioranza. Un gioco per smascherare i giallorossi, che vorrebbero prendere i voti azzurri senza riconoscere al Cav piena legittimazione politica. La solita storia della sinistra, insomma. "L'unica cosa che non è possibile - spiega Minzolini -, è che gli azzurri, per un malriposto senso di responsabilità, accettino di appoggiare quelli che hanno sbagliato finora, come se la 'condivisione' sia un modo per mondare tutti idelle responsabilità per i ritardi e le corbellerie che ha hanno caratterizzato finora l'azione del ...

Giorgiolaporta : Ho visto #Berlusconi votare la fiducia a Monti e Letta, inciuciare al Nazareno con Renzi e Gentiloni e ora provarci… - pfmajorino : L'ipotesi di ingresso di #ForzaItalia al governo per me è #agghiacciande come direbbe l'altro #Conte. Non cambiere… - mariomotta_93 : Quindi come é messa la situazione politica facciamo una nuova maggioranza di governo verso Giugno 2021? Il Conte 3… - Libero_official : 'Niente inciuci, tutto alla luce del sole'. #Berlusconi e #Conte, il vero obiettivo dell'accordo: rimuovere… - leonardometalli : GLI INCONTRI DI GIANNI LETTA CON CONTE, GUERINI E ZINGARETTI PER LE NOMINE NEI SERVIZI -