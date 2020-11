Amici 20, i banchi confermati nella puntata di sabato 21 novembre (Di sabato 21 novembre 2020) Amici 20, ecco gli allievi che hanno confermato il banco, e chi no, nella puntata di sabato 21 novembre 2020 su Canale 5. (Video) sabato 21 novembre alle 14:10 è andato in onda il secondo appuntamento con la ventesima edizione di Amici. Un’edizione diversa, in parte a causa della pandemia, che come anticipato settimana scorsa, non prevede alcuna sfida. Ogni settimana i ragazzi dovranno sottoporsi al giudizio dei loro professori, che dovranno confermare che vogliono continuare a seguire quell’alunno o meno. Quindi ecco i banchi, confermati o meno, da parte dei prof di questa edizione: Arisa, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto. Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per il ballo. I ragazzi si ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 21 novembre 2020)20, ecco gli allievi che hanno confermato il banco, e chi no,di212020 su Canale 5. (Video)21alle 14:10 è andato in onda il secondo appuntamento con la ventesima edizione di. Un’edizione diversa, in parte a causa della pandemia, che come anticipato settimana scorsa, non prevede alcuna sfida. Ogni settimana i ragazzi dovranno sottoporsi al giudizio dei loro professori, che dovranno confermare che vogliono continuare a seguire quell’alunno o meno. Quindi ecco io meno, da parte dei prof di questa edizione: Arisa, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto. Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per il ballo. I ragazzi si ...

