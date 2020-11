Zidane: “Varane incedibile. Ramos? Spero rinnovi e resti” (Di venerdì 20 novembre 2020) In conferenza stampa in vista della gara con il Villarreal, il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato anche di mercato e dei due difensori, Varane e Sergio Ramos. Queste le sue parole: “Varane è incedibile, secondo l’allenatore, il club e i tifosi. La posizione della società è chiara, non dipende necessariamente da me. Lui fa parte del Real Madrid, siamo stati molto fortunati ad averlo e gli siamo grati per quello che ha dato e la carriera che ha avuto e che avrà ancora con questi colori”. Il rinnovo di Ramos: “Vogliamo che resti con noi, per la persona che è e quello che trasmette. Conosciamo tutti la sua importanza. Spero che la situazione si risolva al più presto, per il bene di tutti, compreso il mio”. Foto: Sito uff. Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 20 novembre 2020) In conferenza stampa in vista della gara con il Villarreal, il tecnico del Real Madrid, Zinedine, ha parlato anche di mercato e dei due difensori, Varane e Sergio. Queste le sue parole:, secondo l’allenatore, il club e i tifosi. La posizione della società è chiara, non dipende necessariamente da me. Lui fa parte del Real Madrid, siamo stati molto fortunati ad averlo e gli siamo grati per quello che ha dato e la carriera che ha avuto e che avrà ancora con questi colori”. Il rinnovo di: “Vogliamo che resti con noi, per la persona che è e quello che trasmette. Conosciamo tutti la sua importanza.che la situazione si risolva al più presto, per il bene di tutti, compreso il mio”. Foto: Sito uff. Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo ...

