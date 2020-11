Violano la zona rossa per farsi curare, positivi in fuga verso il Lazio: scatta l’inchiesta (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sono tanti i cittadini positivi al coronavirus che scappano da Napoli verso il Lazio per farsi curare. Alla Questura di Latina c’è già un elenco con i primi 27 nomi: cittadini di Napoli o del Casertano che hanno attraversato il confine col Lazio, violando la zona rossa, per farsi curare in un ospedale del Sud Pontino, prendendo il largo dai disastri della sanità campana. Sono usciti dalla zona rossa con malanni lievi. “C’è chi è venuto soltanto per un po’ di tosse”, raccontano i medici del pronto soccorso di Formia. In tanti sono arrivati in macchina con la bombola d’ossigeno sul sedile posteriore, altri pazienti hanno addirittura pagato ambulanze ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sono tanti i cittadinial coronavirus che scappano da Napoliilper. Alla Questura di Latina c’è già un elenco con i primi 27 nomi: cittadini di Napoli o del Casertano che hanno attraversato il confine col, violando la, perin un ospedale del Sud Pontino, prendendo il largo dai disastri della sanità campana. Sono usciti dallacon malanni lievi. “C’è chi è venuto soltanto per un po’ di tosse”, raccontano i medici del pronto soccorso di Formia. In tanti sono arrivati in macchina con la bombola d’ossigeno sul sedile posteriore, altri pazienti hanno addirittura pagato ambulanze ...

lucia25968868 : RT @Miti_Vigliero: I positivi che violano la zona rossa in Campania e arrivano nel Lazio Spostamenti per ragioni di saluti permessi dal DP… - Miti_Vigliero : I positivi che violano la zona rossa in Campania e arrivano nel Lazio Spostamenti per ragioni di saluti permessi d… - zazoomblog : I positivi che violano la zona rossa in Campania e arrivano nel Lazio - #positivi #violano #rossa #Campania - clikservernet : I positivi che violano la zona rossa in Campania e arrivano nel Lazio - Noovyis : (I positivi che violano la zona rossa in Campania e arrivano nel Lazio) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Violano zona Violano la zona rossa per un drink in casa tra amici: tre multe da 400 euro Il Messaggero Coronavirus, raffica di multe per violazione della zona rossa: pugno di ferro in Abruzzo

C'è chi, positivo al Covid-19, viola l'isolamento fiduciario, fa un incidente stradale e si presenta in pronto soccorso. Ci sono quelli che vanno a casa di amici per una ...

Corte UE condanna l'Italia per violazione della direttiva sulla qualità dell’aria

L’Italia ha superato il valore limite delle concentrazioni di particelle inquinanti (PM10) e non ha adottato misure adeguate in tempo utile (Grande Sezione, sentenza 10 novembre 2020).

C'è chi, positivo al Covid-19, viola l'isolamento fiduciario, fa un incidente stradale e si presenta in pronto soccorso. Ci sono quelli che vanno a casa di amici per una ...L’Italia ha superato il valore limite delle concentrazioni di particelle inquinanti (PM10) e non ha adottato misure adeguate in tempo utile (Grande Sezione, sentenza 10 novembre 2020).