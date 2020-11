Uomini e Donne, Sophie Codegoni: "Matteo Ranieri mi ha inviato una canzone sconcia". (Di sabato 21 novembre 2020) Sophie Codegoni e Matteo Ranieri sono usciti in esterna e subito dopo il genovese le ha inviato una canzone sconcia, come ha raccontato oggi la tronista a Uomini e Donne. Dopo la prima esterna di Sophie Codegoni e Matteo Ranieri è successo qualcosa che ha lasciato senza parole la tronista di Uomini e Donne: il genovese le ha dedicato una canzone sconcia spagnola perché non aveva capito il testo del brano Matteo Ranieri è il nuovo corteggiatore di Sophie Codegoni, il genovese sin dal suo ingresso in studio ha colpito gli spettatori del ... Leggi su movieplayer (Di sabato 21 novembre 2020)sono usciti in esterna e subito dopo il genovese le hauna, come ha raccontato oggi la tronista a. Dopo la prima esterna diè successo qualcosa che ha lasciato senza parole la tronista di: il genovese le ha dedicato unaspagnola perché non aveva capito il testo del branoè il nuovo corteggiatore di, il genovese sin dal suo ingresso in studio ha colpito gli spettatori del ...

