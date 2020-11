Una tripla rete di sicurezza per affrontare la pandemia (Di venerdì 20 novembre 2020) Secondo leader e specialisti europei, la seconda ondata di Covid-19 che colpisce il nostro continente sarà più dura e lunga di quella della primavera. Continuerà a mettere a a dura prova i nostri sistemi sanitari, le nostre economie, la nostra resilienza collettiva e la fiducia dei cittadini nelle nostre democrazie con conseguenze importanti che è ancora oggi impossibile misurare. Questa pandemia altera il tessuto delle nostre società, le nostre relazioni con gli altri, sul lavoro e in ogni campo. Va ben oltre il quadro sanitario ed economico: il sistema globale si modificherà irreversibilmente, come in passato in seguito ai conflitti armati. Ecco perché, dall’inizio della crisi, l’Unione europea ha dovuto immaginare il suo posto nel mondo di domani. Già ad aprile il Parlamento Europeo aveva invocato la solidarietà europea per uscire dalla crisi. La Commissione si è ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Secondo leader e specialisti europei, la seconda ondata di Covid-19 che colpisce il nostro continente sarà più dura e lunga di quella della primavera. Continuerà a mettere a a dura prova i nostri sistemi sanitari, le nostre economie, la nostra resilienza collettiva e la fiducia dei cittadini nelle nostre democrazie con conseguenze importanti che è ancora oggi impossibile misurare. Questaaltera il tessuto delle nostre società, le nostre relazioni con gli altri, sul lavoro e in ogni campo. Va ben oltre il quadro sanitario ed economico: il sistema globale si modificherà irreversibilmente, come in passato in seguito ai conflitti armati. Ecco perché, dall’inizio della crisi, l’Unione europea ha dovuto immaginare il suo posto nel mondo di domani. Già ad aprile il Parlamento Europeo aveva invocato la solidarietà europea per uscire dalla crisi. La Commissione si è ...

Secondo leader e specialisti europei, la seconda ondata di Covid-19 che colpisce il nostro continente sarà più dura e lunga di quella della primavera. Continuerà a mettere a a ...

Luperini: “Palermo la mia Juventus. Col Potenza soddisfazione tripla”

"Non puoi vincere una partita come quella col Potenza se non c’è il gruppo. Dopo il gol, ho visto compagni con i lucciconi agli occhi" ...

