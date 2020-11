Tardelli: “Serie A falsata. Può vincere chiunque. Attenzione a…” (Di venerdì 20 novembre 2020) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli ha parlato della ripresa del campionato e della corsa allo scudetto ammettendo di come questa stagione, forse ancora più di quella passata, risulti essere decisamente condizionata dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19.Tardelli: "Campionato falsato"caption id="attachment 1045225" align="alignnone" width="550" Juventus, getty/caption"È un campionato falsato. Potrei dire che le favorite sono le solite, Juventus e Inter su tutte, ma le condizioni ambientali e la pandemia che sta colpendo il mondo impediscono di avere un campionato regolare", ha detto Tardelli. "Credo possa vincere chiunque, anche se la Juventus, con le milanesi subito dietro, ha qualcosa in più delle altre".Ma non solo le tre big d'Italia, esistono anche delle possibili ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 20 novembre 2020) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marcoha parlato della ripresa del campionato e della corsa allo scudetto ammettendo di come questa stagione, forse ancora più di quella passata, risulti essere decisamente condizionata dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19.: "Campionato falsato"caption id="attachment 1045225" align="alignnone" width="550" Juventus, getty/caption"È un campionato falsato. Potrei dire che le favorite sono le solite, Juventus e Inter su tutte, ma le condizioni ambientali e la pandemia che sta colpendo il mondo impediscono di avere un campionato regolare", ha detto. "Credo possa, anche se la Juventus, con le milanesi subito dietro, ha qualcosa in più delle altre".Ma non solo le tre big d'Italia, esistono anche delle possibili ...

