Tamponi Lazio | attesa per lunedì la perizia sui test biancocelesti

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Caosdovrebbe arrivare ladella Procura di Avellino sui. Le ultime Come riporta La Gazzetta dello Sport, lasuidellasequestrati dalla Procura di Avellino arriverà. La dottoressa Maria Landi, incaricata dal tribunale come perito, ha chiesto una proroga fino ae dunque si prenderà tutto il tempo per fornire un quadro quanto più dettagliato possibile ai pubblici ministeri Luigi Iglio, Vincenzo Toscano e Teresa Venezia – coordinati dal Procuratore aggiunto, Vincenzo D’Onofrio – titolari dell’inchiesta sui reati di falso, frode in pubbliche forniture ed epidemia colposa della Futura Diagnostica, nella quale risulta ...