Roma, Smalling: «Tanto affetto dai tifosi. Al Man Utd una m***a» (Di venerdì 20 novembre 2020) Chris Smalling parla del suo ritorno alla Roma e del grande affetto dei tifosi giallorossi. Ecco le parole dell’ex Manchester United Chris Smalling, difensore della Roma, ha parlato in una lunga intervista al Telegraph. Le sue parole sul ritorno alla Roma. Roma – «Ricevo molto amore e affetto dai tifosi della Roma, loro da un difensore centrale vogliono qualcuno che sia stabile, forte e in grado di guidare il reparto. E questo è qualcosa che sentivo di essere in grado di fare. Era quello che voleva il club riportandomi qui quest’estate». MANCHESTER UNITED – «Sapevo che i miei giorni con il tecnico erano contati, è stato frustrante. Per prima cosa avrei voluto essere informato prima e poi avevo la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Chrisparla del suo ritorno allae del grandedeigiallorossi. Ecco le parole dell’ex Manchester United Chris, difensore della, ha parlato in una lunga intervista al Telegraph. Le sue parole sul ritorno alla– «Ricevo molto amore edaidella, loro da un difensore centrale vogliono qualcuno che sia stabile, forte e in grado di guidare il reparto. E questo è qualcosa che sentivo di essere in grado di fare. Era quello che voleva il club riportandomi qui quest’estate». MANCHESTER UNITED – «Sapevo che i miei giorni con il tecnico erano contati, è stato frustrante. Per prima cosa avrei voluto essere informato prima e poi avevo la ...

