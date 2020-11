Roma, Smalling: “Avrei voluto restare e giocare per il Manchester United” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Il mio obiettivo è sempre stato quello di giocare e restare allo United. Anche quando sono andato via in prestito“. Chris Smalling torna a parlare della sua esperienza al Manchester United. Lo fa ai microfoni del Telegraph raccontando anche la scorsa stagione con la maglia della Roma: “La scorsa stagione sono stato comunque molto fortunato nell’ottenere il prestito con i giallorossi, anche se sono rimasto fino all’ultimo nel limbo. Se fossi rimasto a Manchester, sarei finito in tribuna“. Sul trasferimento a titolo definitivo in maglia giallorossa, arrivato all’ultimo secondo di mercato: “Ci sono stati momenti in cui ho pensato che non ce l’avrei fatta. Anche la settimana prima ci sono stati momenti in cui era praticamente saltata la trattativa. Per molto tempo le chance sono state 50 ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) “Il mio obiettivo è sempre stato quello diallo United. Anche quando sono andato via in prestito“. Christorna a parlare della sua esperienza alUnited. Lo fa ai microfoni del Telegraph raccontando anche la scorsa stagione con la maglia della: “La scorsa stagione sono stato comunque molto fortunato nell’ottenere il prestito con i giallorossi, anche se sono rimasto fino all’ultimo nel limbo. Se fossi rimasto a, sarei finito in tribuna“. Sul trasferimento a titolo definitivo in maglia giallorossa, arrivato all’ultimo secondo di mercato: “Ci sono stati momenti in cui ho pensato che non ce l’avrei fatta. Anche la settimana prima ci sono stati momenti in cui era praticamente saltata la trattativa. Per molto tempo le chance sono state 50 ...

zazoomblog : Roma Smalling: “Avrei voluto restare e giocare per il Manchester United” - #Smalling: #“Avrei #voluto #restare - ossobuco20111 : Calcio: Roma; Smalling, volevo restare e giocare con United - AnsaRomaLazio : Calcio: Roma; Smalling, volevo restare e giocare con United. Il difensore torna sul primo prestito alla Roma #ANSA - teladoiotokyo : Smalling: Il Manchester United? Sono andato via perché volevo giocare. Ricevo tanto affetto dai tifosi della Roma:… - italiaserait : Roma, Smalling non ce la fa. La Lazio perde Luiz Felipe positivo al Covid -