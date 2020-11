Roma, 80enne investito: è in codice rosso. L’appello della nipote per cercare testimoni (Di venerdì 20 novembre 2020) “Oggi per l’ora di pranzo hanno investito mio nonno, uomo di 80 anni, all’altezza di via Vitellia. Non sappiamo se sia stato investito da una macchina, moto, motorino. Non abbiamo notizie. Se qualcuno ha visto qualcosa, vi prego di dirmelo” – è con queste parole che la nipote del pedone investito ieri mattina, intorno alle 11.55, su via Vitellia all’altezza del civico 97 ha chiesto informazioni e testimonianze sui social. Nell’incidente di ieri mattina sono rimasti coinvolti un Honda Sh, condotto da un uomo classe 1952, e un’auto, una Toyota Yaris. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che lo scooter abbia urtato il pedone, che sarebbe stato poi a sua volta investito dall’auto. Ma su questo, per ora, non c’è nessuna certezza: sta ai caschi bianchi ricostruire l’esatta dinamica del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 novembre 2020) “Oggi per l’ora di pranzo hannomio nonno, uomo di 80 anni, all’altezza di via Vitellia. Non sappiamo se sia statoda una macchina, moto, motorino. Non abbiamo notizie. Se qualcuno ha visto qualcosa, vi prego di dirmelo” – è con queste parole che ladel pedoneieri mattina, intorno alle 11.55, su via Vitellia all’altezza del civico 97 ha chiesto informazioni eanze sui social. Nell’incidente di ieri mattina sono rimasti coinvolti un Honda Sh, condotto da un uomo classe 1952, e un’auto, una Toyota Yaris. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che lo scooter abbia urtato il pedone, che sarebbe stato poi a sua voltadall’auto. Ma su questo, per ora, non c’è nessuna certezza: sta ai caschi bianchi ricostruire l’esatta dinamica del ...

CorriereCitta : Roma, 80enne investito: è in codice rosso. L'appello della nipote per cercare testimoni

Ultime Notizie dalla rete : Roma 80enne Roma, 80enne investito: è in codice rosso. L’appello della nipote per cercare testimoni Il Corriere della Città Mai così tanti morti per Covid, in 24 ore nove decessi ma cala allo 0,9% l'indice di contagio nella Tuscia

Mai così tanti in 24 ore. Da marzo a oggi, al massimo in un giorno si erano registrati 4 decessi per Covid-19. Ieri, invece, il numero è arrivato a 9: oltre al cittadino 83enne ...

