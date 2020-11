Ristori, via libera all’invio delle richieste sul sito dell’Agenzia delle entrate: c’è tempo fino al 15 gennaio. La guida (Di venerdì 20 novembre 2020) A partire da oggi sul sito dell’Agenzia delle entrate è possibile presentare domanda per accedere ai Ristori stanziati dal governo per gli esercenti con gli ultimi due decreti anti-Covid. Il modulo, scaricabile da questo link, dovrà essere inviato via web all’Agenzia entro il 15 gennaio 2021. Chi aveva già fatto richiesta dei contributi a fondo perduto previsti in primavera dal decreto Rilancio, invece, non dovrà fare nulla: l’accredito della somma avverrà sul proprio conto corrente in modo automatico. La domanda di accesso ai contributi, spiegano le entrate in una nota, va presentata via web mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia oppure attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) A partire da oggi sulè possibile presentare domanda per accedere aistanziati dal governo per gli esercenti con gli ultimi due decreti anti-Covid. Il modulo, scaricabile da questo link, dovrà essere inviato via web all’Agenzia entro il 152021. Chi aveva già fatto richiesta dei contributi a fondo perduto previsti in primavera dal decreto Rilancio, invece, non dovrà fare nulla: l’accredito della somma avverrà sul proprio conto corrente in modo automatico. La domanda di accesso ai contributi, spiegano lein una nota, va presentata via web mediante il portale “Fatture e corrispettivi”oppure attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio ...

Agenzia_Entrate : Nuove domande al via per i contributi a fondo perduto dei #Decreti #Ristori e #RistoriBis Chi non aveva richiesto i… - fordeborah5 : RT @Agenzia_Entrate: Nuove domande al via per i contributi a fondo perduto dei #Decreti #Ristori e #RistoriBis Chi non aveva richiesto i co… - CorriereQ : Agenzia delle Entrate: da oggi al via le nuove domande per i ristori - LavoroFisco : Contributo a fondo perduto Decreti Ristori e Ristori bis: via libera alle domande - fabio_giugliano : RT @Agenzia_Entrate: Nuove domande al via per i contributi a fondo perduto dei #Decreti #Ristori e #RistoriBis Chi non aveva richiesto i co… -