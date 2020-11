Poste, a Napoli e provincia quasi 5 milioni di risparmio tra buoni fruttiferi e libretti postali. (Di venerdì 20 novembre 2020) E' infatti possibile sottoscrivere i buoni fruttiferi postali, aprire un libretto smart e accantonare delle somme, direttamente dal sito www.Poste.it oppure tramite l'appBancoPosta dal proprio ... Leggi su gazzettadinapoli (Di venerdì 20 novembre 2020) E' infatti possibile sottoscrivere i, aprire un libretto smart e accantonare delle somme, direttamente dal sito www..it oppure tramite l'appBancoPosta dal proprio ...

SilviaMontRoma : @PosteSpedizioni Ho bisogno di assistenza, tre lettere che mi sono state inviate e non ne ho ricevute. La poste ita… - Gianni81979496 : RT @Cavalodiritorno: Ecco perché fuori c'è fila alle poste,questa in particolare serve il quartiere più grande di Napoli,secondo voi è poss… - Cavalodiritorno : Ecco perché fuori c'è fila alle poste,questa in particolare serve il quartiere più grande di Napoli,secondo voi è p… - Cavalodiritorno : Adesso alle poste di Napoli,dentro tre persone... -

Ultime Notizie dalla rete : Poste Napoli Aprono a Napoli i kipoint di Poste Italiane. A cosa servono e dove trovarli NapoliToday Covid Campania, risale la curva dei contagi: 4.226 positivi su 27.649 tamponi, 25 morti

I posti letto disponibili sono 656 in terapia intensiva e 3.160 in degenza (ospedali e strutture private), quelli occupati 201 in terapia intensiva e 2.244 in degenza.

Covid, De Luca: Campania zona rosè. Tante polemiche e ora scarsi controlli. Poi attacca Di Maio e de Magistris

In Campania zona rossa? Abbiamo istituito una zona rosé. Ironizza così Vincenzo De Luca nel corso del suo appuntamento social per fare il punto sull’emergenza Covid. Il presidente della Campania si ri ...

I posti letto disponibili sono 656 in terapia intensiva e 3.160 in degenza (ospedali e strutture private), quelli occupati 201 in terapia intensiva e 2.244 in degenza.In Campania zona rossa? Abbiamo istituito una zona rosé. Ironizza così Vincenzo De Luca nel corso del suo appuntamento social per fare il punto sull’emergenza Covid. Il presidente della Campania si ri ...